اعتقال متهمة بـ

2019/03/03 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، الأحد، بإعتقال متهمة بـ"القتل العمد" شمالي العاصمة بغداد.

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