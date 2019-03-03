إلقاء القبض على مغتصب طفلة بعد ساعة ونصف من جريمته في ايمن الموصل

2019/03/03 | 20:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى، القبض على المجرم الذي اغتصب طفلة بريئة.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية، ان طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات تم اغتصابها ووصلت الى المستشفى لإسعافها ومعالجتها وهي بحالة حرجة، مضيفا انه وبعد الحادث مباشرة تم تشكيل فريق عمل بإشراف قائد الشرطة، وتم إلقاء القبض على الجاني بعد ساعة ونصف من ارتكابه الجريمة في منطقة الفاروق بالجانب الأيمن لمدينة الموصل، واوضح ان المجرم الذي حامت حوله الشبهات يبلغ من العمر تسعة وثلاثين عاما، مشيرا الى ان الأجهزة الأمنية واجهته بالأدلة فانهار واعترف بجريمته البشعة، وتم تدوين أقواله قضائياً، وسيتم إكمال جميع الإجراءات القانونية ليتم إحالته إلى محكمة الجنايات المختصة لإنزال أقصى العقوبة بحقه.

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