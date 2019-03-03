سرقة مخطوطات توراتية عمرها 400 عام في إيران

2019/03/03 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير إخبارية إيرانية، سرقة ثلاث مخطوطات قديمة للتوراة من معبد "عزرا یعقوب" بالعاصمة طهران، والذي يعد من أقدم المعابد للطائفة اليهودية في إيران.

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