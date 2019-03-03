منع ملايين الصينيين من ركوب وسائل النقل العام بسبب تقييمهم الاجتماعي الرديء

2019/03/03 | 20:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منعت الصين 5 ملايين محاولة لشراء تذاكر القطار في عام 2018، وذلك بسبب تقييم الأشخاص الاجتماعي الرديء.

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