قيادي بارز في الاتحاد الوطني يقدم ترشيحه لمنصب محافظ كركوك

2019/03/03 | 20:28

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شفق نيوز/ تقدم عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني سعدي بيره، ترشيحه لمنصب محافظ كركوك.وسبق بيره خمسة مرشحين جمعيهم اعضاء في الاتحاد الوطني، ان تقدموا بالترشح لمنصب محافظ كركوك الذي يديره وكالة راكان الجبوري، عقب استفتاء استقلال كوردستان، الذي جرى نهاية سبتمبر/ أيلول 2017، وما رافقه من تداعيات دخول القوات العراقية و"الحشد الشعبي" إلى كركوك، وانسحاب البيشمركة ومحافظها نجم الدين كريم.وجاء في كتاب مقتضب لبيره انه يرشح نفسه لتولي منصب محافظ كركوك، موجها نسخ من الكتاب الى نائب الامين العام للاتحاد الوطني واعضاء المكتب السياسي للحزب.ويشكل ترشيح شخص لتولي منصب محافظ كركوك واحدا من نقاط الخلاف بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، الامر الذي اثر بشكل مباشر على مسألة تأخر تشكيل حكومة اقليم كوردستان في تشكيلته الجديدة.

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