اكتشاف أقدم آلة للوشم في العالم

2019/03/03 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلن علماء آثار من جامعة ولاية واشنطن الأمريكية عن اكتشاف أقدم آلة عثر عليها لصنع الوشوم حتى اليوم.وذكر موقع “Archaeological Science” أن عمر هذه الآلة البسيطة، وهي بطول قلم الرصاص، يقدّر بأكثر من 2000 سنة، وهي عبارة عن قضيب خشبي ثبتت على رأسه إبرتان من الصبار.وقال عالم الأنثروبولوجيا في جامعة واشنطن، […]

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