واع/ اعتقال متهمة بالقتل العمد شمالي بغداد

2019/03/03 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

03/03/2019 20:27:00 PM |

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واع/بغداد/م.ا

أفادت قيادة قوات الشرطة الاتحادية،اليوم الأحد، بإعتقال متهمة بـ"القتل العمد" شمالي العاصمة بغداد.

وذكر اعلام القيادة في بيان تلقته( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) أن "قوات الشرطة الاتحادية ألقت القبض على متهمة مطلوبة وفق المادة (٤٠٥ق.



ع/قتل عمد) في منطقة الحرية من قبل الفوج الثالث اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية".

وأضاف البيان، أن "المتهمة تم تسليمها الى الجهات المعنية اصولياً".

وتعتقل القوات الأمنية بين الحين والآخر، عصابات ارهابية ومتهمين بجرائم ارهابية وجنائية في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.

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