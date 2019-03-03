English | كوردى


شاهد بالفيديو.. مع المواطن مع ناجي ستار /مشاكل المواطنين/2019/3/3
2019/03/03 | 20:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: s3oYJL_QH-I

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع المواطن مع ناجي ستار /مشاكل المواطنين/2019/3/3) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع المواطن مع ناجي ستار /مشاكل المواطنين/2019/3/3) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).

كامل التفاصيل في: قناة الراصد ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا