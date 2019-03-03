الموسوي: قدمت استقالتي بسبب القصور في محاسبة الأطباء المسيئين للمرضى

2019/03/03 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عزا نائب نقيب الأطباء جاسم الموسوي، اليوم الأحد، سبب استقالته من المنصب الى القصور في محاسبة الأطباء المسيئين من قبل النقابة خاصة ممن يعقدون الصفقات

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