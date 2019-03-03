الدليمي: المناطق المحصورة بين صحراء الشامية ونينوى وصلاح الدين تضم المئات من عناصر عصابات داعش الإجرامية

2019/03/03 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرّ مجلس محافظة الانبار، اليوم الأحد ، بوجود عشرات العناصر من عصابات “داعش” الإجرامية داخل أنفاق سرية في مناطق غربي المحافظة.وقال عضو المجلس فرحان

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