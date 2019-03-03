البرلمان يعتزم استجواب وزراء في حكومة عبد المهدي

2019/03/03 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الإصلاح رعد حسين أن غالبية أعضاء مجلس النواب عازمون على إجراء استجوابات نيابية لبعض الوزراء الحاليين في حكومة عبد المهدي.

وقال حسين إن الاستجوابات ستشمل وزير الاتصالات والكهرباء والصحة، فضلا عن استجوابات أخرى لوزراء آخرين وأضاف أن الفصل التشريعي الثاني سيكون الحاسم في تصحيح مسار العمل الحكومي وإجراء جملة الاستجوابات .

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