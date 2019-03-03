الجيل الجديد: اعتقال عبد الواحد قرار سياسي

2019/03/03 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدت كتلة الجيل الجديد اعتقال رئيسها شاسوار عبد الواحد قرارا سياسيا لا قانونيا.

وذكرت الكتلة، في بيان انه بعد مثول عبد الواحد امام محكمة السليمانية صدرت مذكرة قبض بحق رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد خلافا للاجراءات القانونية والاصولية، مطالبة السلطات الاتحادية بالضغط علي كردستان لابعاد المحاكم عن الملفات السياسية واطلاق سراح شاسوار عبدالواحد فورا .

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