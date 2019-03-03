فيديو .. مدير المسجد الأقصى : تسلمنا قرارا عنصريا بإبعادنا عن الاقصى 4 أشهر

2019/03/03 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مدير المسجد الأقصى المبارك ناجح بكيرات أنه "جرى استدعاءهم الى

مركز الشرطة في القشلة وتم تسليمهم قرار بابعادهم اربعة أشهر عن

المسجد الاقصى وحتى عن الطرق المؤدية الى المسجد."

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