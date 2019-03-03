فيديو .. البطش : نتنياهو قائد فاسد وكل قادة الاحتلال الاسرائيلي متورطين بجرائم الحرب

2019/03/03 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش أن "قيادة دولة

الاحتلال الاسرائيلي هي قيادة فاسدة مجرمة قتلت الاطفال في غزة والقدس

والضفة الغربية ولبنان وسوريا وتونس، ولم تتردد لحظة واحدة عن قتل

الابرياء."

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