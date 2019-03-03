2019/03/03 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ناقشت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع الشركة الكندية للاستشارات الدولية {CLIC} المهن المطلوبة في سوق العمل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم، ان "هذه الخطوة تأتي في اطار الخطة التنفيذية لمشروع دعم اعادة الاعمار من خلال النمو والتطوير والتشغيل "BRIDGE".



وقال مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني عمار عبد الواحد خلال لقائه ممثلي الشركة الكندية ان "الاجتماع جرى خلاله التركيز على ثلاث قطاعات لسوق العمل وهي {البناء والتأسيسات الكهربائية، والادارة الصحية، ومعالجة الاطعمة}.واضاف ان "الشركة الكندية تسعى لاضافة تنصيب الكاميرات واجهزة الانذار الى التأسيسات الكهربائية، كما ترغب في تطوير مهن القطاع الخدمي بما يتيح للرجل والمرأة الحصول على تدريب يلائم الحاجات الفعلية لسوق العمل، لافتا الى ان تلك المهن سيتم التدريب عليها في مراكز التدريب المهني بمحافظات بغداد والانبار والبصرة".



واوضح عبد الواحد ان الدائرة تأمل فتح آفاق عديدة مع الحكومة الكندية لدعم الشرائح المستفيدة من خدمات الوزارة، مشيرا الى ان موضوع التعليم والتدريب مهم جدا في تطوير قدرات الشباب الباحثين عن العمل وكذلك النساء المعيلات لاسرهن.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تبحث مع شركة كندية المهن المطلوبة في السوق) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تبحث مع شركة كندية المهن المطلوبة في السوق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).