الطب الشرعي: معظم ضحايا فاجعة قطار “رمسيس” توفوا نتيجة للحرق

2019/03/03 | 20:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة تسلمت نيابة شمال القاهرة الكلية في مصر، اليوم الأحد، تقارير الطب الشرعي ونتائج المعمل الجنائي الخاصة بضحايا فاجعة قطار رمسيس الكارثي.وأفادت التقارير طبقا لمصادر الطب الشرعي، بأن معظم الضحايا توفوا نتيجة الحروق، فما توفي عدد منهم نتيجة انفجار في المخ وتهتك في أجزاء من الجسد.وذكرت التقارير الطبية أنه لا توجد شبهة […]

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