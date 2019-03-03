طيران الجيش يدمر ثلاثة مواقع ارتكاز لداعش غربي الانبار

2019/03/03 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الأحد، بأن طيران الجيش دمّر ثلاثة مواقع ارتكاز لخلايا عصابات “داعش” الإجرامية غربي المحافظة.وقال المصدر في تصريح لوكالة / المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “طيران الجيش تمكن, اليوم, من تدمير ثلاثة مواقع ارتكاز لخلايا عصابات داعش الإجرامية في صحراء منطقة ناحية كبيسة بقضاء هيت غربي الانبار، ومقتل عدد من عناصر التنظيم الإجرامي”.وأضاف, أن “المواقع المستهدفة تمثل انفاق سرية يوجد فيها مخابئ للأسلحة وعتاد وعجلات دفع رباعي”، مبينا ان” معلومات استخباراتية مكنت طيران الجيش من قصف المواقع المستهدفة والتي تستخدم من قبل خلايا عناصر التنظيم الاجرامي لشن هجمات ارهابية على القطعات العسكرية والمدنيين في القاطع الغربي للمحافظة”.





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