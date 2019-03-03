2019/03/03 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

عزا نائب نقيب الأطباء جاسم الموسوي، الأحد، سبب استقالته من المنصب الى القصور في محاسبة الأطباء المسيئين من قبل النقابة خاصة ممن يعقدون الصفقات مع أصحاب المختبرات والصيادلة.وقال الموسوي لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى , إن “هناك بعض الأطباء أساءوا لمهنة الطب ممن يعقدون صفقات مع أصحاب المختبرات والصيادلة على حساب المريض”.وأضاف انه “اختلف مع النقابة ولجنة الإشراف على محاسبة الأطباء المسيئين الذين أساءوا لمهنة الطب فضلا عن خلافات عديدة بوجهات النظر حول إدارة النقابة”.وأوضح انه قدم استقالته لعدم قناعته بالطرق المتبعة والإدارة والية محاسبة الأطباء المسيئين.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب نقيب الأطباء:قدمت استقالتي بسبب القصور في محاسبة الأطباء المسيئين للمرضى) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب نقيب الأطباء:قدمت استقالتي بسبب القصور في محاسبة الأطباء المسيئين للمرضى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).