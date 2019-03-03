مجلس ذي قار يصوت قريبا لتحويل (البطحاء) و(كرمة بني سعيد) الى قضائين

2019/03/03 | 20:50

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لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

قال مجلس محافظة ذي قار انه سيصوت قريبا على رفع الصفة الادارية لناحيتي البطحاء وكرمة بني سعيد الى قضائين .





شبكة اخبار الناصرية:

قال مجلس محافظة ذي قار انه سيصوت قريبا على رفع الصفة الادارية لناحيتي البطحاء وكرمة بني سعيد الى قضائين .

وذكر عضو المجلس حسن الوائلي لشبكة اخبار الناصرية ، ان ملف رفع الصفة الادارية للناحيتين انجز بالكامل وسيطرح امام الهيئة العمومية في مجلس المحافظة لقرائته والتصويت عليه قريبا.

وبين ان الناحيتين استوفتا الشروط القانونية اللازمة لتحويل الصفة الادارية الى قضاء ، اسوة بناحيتي الفجر والنصر اللتين صوت المجلس على تحويلهما الى قضائين قبل ايام .

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