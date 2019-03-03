2019/03/03 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

استذكر رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الأحد، إنتفاضة شعبان ، فيما اعتبرها عتبة فعلٍ رافض وثائر يؤكد انتماء العراقيين لأرضهم.وقال عبد المهدي في بيان تلقته وكالة صدى ، إن “إطلالة آذار من كل عام، نقف لنستذكر مثابة وضّاءة في مسيرة شعبنا العراقي المجاهد ضدّ الظلم والطغيان الصّدامي المقبور، لقد كان آذار من عام واحد وتسعين وتسعمائة وألف، أبرز بوّابة مرّ بها نضال شعبنا بكل أطيافه، إذ انطلقت مع مطلعهِ شرارة الإنتفاضة الشعبانية المباركة في جنوب العراق، مثلما تزامنت مع الثورة المجيدة لأبناء شعبنا في كردستان لتنتشر في عموم البلاد ، وتنفّست مدننا رحيق الحرية والتحرر بفضل أبنائها، من سقط منهم شهيداً ومن رفع السلاح بوجه الدكتاتورية”.وأضاف أن “التضحيات الجسام التي قدّمها العراقيون مع فجر آذار من ذلك العام أسهمت بحق في تمكين الشعب العراقي أن يحوز مستقبلا زاهرا ، يبنى على ترسيخ الديمقراطية والتعددية والحياة الحرّة المُنعتقة من ربقة التسلط واستحواذ الحزب الواحد على مقدّرات الأمة، مثلما أسهمت في زعزعة صنمية الدكتاتور وفضحت ممارسات نظامه عالمياً، لقد كانت إنتفاضة شعبان المباركة عتبة فعلٍ رافض وثائر يؤكد انتماء العراقيين لأرضهم وتأريخهم وعيشهم المشترك”.وتابع “الرّحمة والرفعة والذكر الخالد لشهداء العراق، شهداء الانتفاضة، سارية التحرر وحملة مشاعل الحرية ، في الأهوار أم في الجبال أم في أزقة المدن، وعظيم المواساة لعوائلهم وأهاليهم الكرماء في ذكرى ارتقائهم أحياءً عند ربّهم، إنه نعم المولى ونعم النصير”.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عادل عبد المهدي:إنتفاضة شعبان عتبة فعلٍ رافض وثائر يؤكد انتماء العراقيين لأرضهم) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عادل عبد المهدي:إنتفاضة شعبان عتبة فعلٍ رافض وثائر يؤكد انتماء العراقيين لأرضهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).