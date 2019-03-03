واع تنشر تفاصيل توزيع الأراضي السكنية بين الموظفين والمواطنين

2019/03/03 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الاعمار والاسكان، اليوم الاحد، التوجه لتوزيع الاراضي السكنية بين الموظفين والمواطنين في بغداد والمحافظات خلال الشهرين المقبلين.

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