العمل تبحث سبل الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

2019/03/03 | 20:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت مدير عام دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في وزارة العمل،اليوم الاحد،عطور حسين الموسوي برفقة النائب الاداري لهيئة ذوي الاعاقة وكالة علي الحلو، عقيلة رئيس الجمهورية سرباخ صالح، وممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق جينين هينس، ومديرعام دائرة تمكين المرأة في الامانة العامة لمجلس الوزراء ابتسام عزيز، والممثل المقيم لصندوق الامم المتحدة للسكان اوريمي سوجنرو، وعدد من ممثلي صندوق الامم المتحدة للسكان لبحث السبل الكفيلة بالحد من ظاهرة العنف ضد المرأة

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