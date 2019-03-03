بالصور ، تنديدآ بمجزرة الباغوز، وقفة تضامنية مع الضحايا في بعشيقة و بحزاني

2019/03/03 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 ــ نصر حاجي تنديدا بمجزرة الباغوز، طلبة شنگال في بعشيقة و بحزاني و أهالي الناحية يقومون بوقفة احتجاجية تضامنٍ مع الضحايا و احتجاجا على سكوت الجهات الرسمية على ذلك.الوقفة نظمتها لجنة الشرطة المجتمعية في بعشيقة وبالتعاون لجنة الطلبة الشنكالين في بعشيقة و بحزاني ، حضرها العشرات من الطلبة والمواطنين وشخصيات اجتماعية ودينية […]

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