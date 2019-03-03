2019/03/03 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قام موظف في حديقة الحيوان في منطقة سي راشا التايلندية، بتوثيق شريط مصور يظهر خنزيرة ضخمة ترضع نمرين صغيرين كانا قد فقدا أمهما.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خنزيرة ضخمة ترضع نمرين صغيرين (فيديو)) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خنزيرة ضخمة ترضع نمرين صغيرين (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).