بالفيديو... شاب يفاجئ شريكته بعرض

2019/03/03 | 20:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاز كريس هيبوورث وتانيشا برنس بلقب سباق سنوي يجري في بريطانيا ويدعى "بطولة حمل الزوجات" رغم أنهما كانا غير متزوجين بشكل رسمي.

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