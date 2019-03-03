“HTC” تعود للأسواق بهاتف منافس

2019/03/03 | 20:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة أعلنت شركة “HTC” العالمية عن نيتها العودة إلى المنافسة في سوق الأجهزة الذكية عبر هاتف “Desire 12s”.ويأتي هذا الهاتف بشاشة بمقاس 5.7 بوصة، ودقة عرض (1440/720) بيكسل، وأبعاد 18:9، بالإضافة إلى بطارية بسعة 3075 ميللي أمبير، وشرائح “NFC” لنقل البيانات والدفع الإلكتروني، ومنفذين لبطاقات الاتصال، ومنفذ “micrоUSB”، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات.أما […]

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