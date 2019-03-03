2019/03/03 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مقالات مشابهة

(المستقلة)… وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الأحد، انذارا الى حقل الاحدب النفطي لمخالفته الشروط البيئية اللازمة في محافظة واسط .

وقال مدير بيئة واسط صباح عباس فليح في بيان إن “الوزارة وجهت انذاراً الى حقل الاحدب النفطي لمخالفته الشروط البيئية اللازمة في محافظة واسط”.

وتابع ان “الكوادر الفنية للمديرية ومن خلال متابعتها الميدانية للحقل رصدت تصريف مخلفات الصرف الصحي بصورة مخالفة للتعليمات البيئية بالإضافة إلى عدم تبطين احواض التبخير في مركز العمليات النفطية بمادة البولي ايثيلين عالي الكثافة”.

وكانت وزارة الصحة والبيئة شددت مطالبتها وزارة النفط والشركات المستثمرة لحقول النفط في المحافظات بضرورة معالجة المخلفات النفطية والنفايات التي تنتج عن عمليات تطوير الحقول النفطية.(النهاية)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة توجه انذارا لحقل نفطي لمخالفته الشروط) نشر أولاً على موقع (وكالة الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة توجه انذارا لحقل نفطي لمخالفته الشروط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الصحافة المستقلة).