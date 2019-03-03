2019/03/03 | 21:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

أعلن تشكيل سرايا السلام العسكري، التابع للتيار الصدري، اليوم الأحد، مقتل أحد مقاتليها في سامراء.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثيقة صادرة من السرايا، تضمنت اعلان "استشهاد المجاهد نبراس خضير عباس الحمراني، في قاطع عمليات سامراء".

وفيما يلي نسخة من الوثيقة:

بغداد اليوم _ بغداد

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم الاحد، عن إضرام تنظيم داعش النار بأربعة منازل في منطقة الباغوز السورية، كان يقيم في أحدها زعيمه ابو بكر البغدادي، وتحتوي على اسراره الكبيرة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "تنظ

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الاحد، بأن حريقا كبيرا اندلع بمخزن لمواد منزلية شمالي بغداد.

وقال المصدر لـ"بغداد اليوم"، إن "حريقا كبيرا اندلع مساء اليوم، في مخزن يضم مواد منزلية ضمن منطقة سبع ابكار شمالي العاصمة بغداد".

بغداد اليوم _ بغداد

اعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الأحد، القاء القبض على متهمة بإرتكاب جريمة قتل في منطقة الحرية ببغداد.

وقالت مديرية العلاقات والإعلام في القيادة، في بيان، إن "الفوج الثالث في اللواء الخامس من الفرقة الثانية في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سرايا السلام تعلن مقتل أحد مقاتليها في سامراء) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سرايا السلام تعلن مقتل أحد مقاتليها في سامراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).