السجن 6 سنوات لمدانين اثنين روجوا لمبالغ مالية مزيفة في النجف

2019/03/03 | 21:04

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(المستقلة)… اصدرت محكمة جنايات النجف حكمين على مدانين اثنين بالسجن 6 سنوات على كل واحد منهما عن جريمة الترويج لمبالغ مالية مزيفة في المحافظة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان أن “محكمة جنايات النجف وجدت ان المدانين كان بحوزتهم مبالغ مالية مزيفة بالدينار العراقي والدولار الامريكي وان حيازتهما كانت بقصد الترويج وحكمت عليهم بالسجن ست سنوات”.

وتابع أن “الأحكام بحقهم تأتي استنادا لأحكام المادة 52/1/أ من قانون البنك المركزي العراقي”.



(النهاية)

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