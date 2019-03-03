2019/03/03 | 21:04

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الصحة الفلسطينية: إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال قطاع غزة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال خلال مواجهات شمال قطاع غزة قناة الغد.

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