2019/03/03 | 21:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ طالبت هيئة النزاهة في اقليم كوردستان، اليوم الاحد، برلمان وحكومة اقليم كوردستان المقبلة ان يكون التقديم لشغل المناصب فيها عبر تقديم السير الذاتية.وجاء في كتاب وجهته الهيئة الى رئاسة برلمان كوردستان انها تطالب البرلمان وحكومة الاقليم ان تكون الية التقديم لشغل المناصب الحكومية للتشكيلة الجديدة عبر تقديم المرشحين سيرهم الذاتية واختيار الاصلح منهم لشغل المناصب بناء على قاعدة "الرجل المناسب في المكان المناسب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نزاهة كوردستان تصدر توجيها يخص شغل مناصب الحكومة الجديدة) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نزاهة كوردستان تصدر توجيها يخص شغل مناصب الحكومة الجديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).