2019/03/03 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: elDY69suU1A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شرق الفرات السوري / قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا تدق نفير الحرب لانهاء داعش) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شرق الفرات السوري / قوات سوريا الديمقراطية المدعومة امريكيا تدق نفير الحرب لانهاء داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).