عباس: الإدارة الأمريكية تشجع إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون

2019/03/03 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، أن الإدارة الأمريكية الحالية هي من تشجعُ إسرائيل على التصرف كدولة فوق القانون، وأنها أثبتت انحيازها وعدم أهليتها لرعاية المفاوضات، بعد أن اعترفت بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقلت سفارتها إليها، وسمحت لإسرائيل بمواصلة نشاطاتها الاستيطانية، وقطعت المعونات عن الأونروا، وهو الأمر الذي جعلنا نرفض “صفقة القرن”، التي لا تستند إلى الشرعية الدولية، وتهدف لتصفية قضيتنا.

وقال عباس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، إنه “أطلع رئيس الوزراء العراقي على تطورات الأوضاع في فلسطين، والممارسات الإجرامية لقوات الاحتلال بحق شعبنا، والتي كان آخرها الاستيلاء على المبالغ المخصصة لرعاية عائلات الشهداء والأسرى الفلسطينيين”.

وفي سياق آخر، قال عباس، إن “قبور شهداء عراق الرافدين، التي لا زالت مزروعة في أرض فلسطين، في مدينتي جنين ونابلس، تشهد على مواقفه التاريخية والثابتة في دعم شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة”.

وهنأ العراق على الانتصارات التي حققها على الإرهاب والقوى الظلامية، والتي كانت تهدف إلى تقسيمه وزعزعة أمنه واستقراره، مشيدا بالإنجازات والانتصارات التي حافظ من خلالها العراق على وحدة أراضيه وشعبه الشقيق.

وأعرب الرئيس عن رغبته في تكثيف الاتصالات بين الجهات الحكومية، ورجال الأعمال في فلسطين والعراق بمختلف المجالات، كذلك تفعيل اللجنة المشتركة.

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