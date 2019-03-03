الجيش العراقي يصد هجوماً لداعش غرب الموصل

2019/03/03 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصدر عسكري من الفرقة 16 في الجيش العراقي، مقتل 3 دواعش واعتقال 5 آخرين خلال هجوم صدته القوات العسكرية في منطقة الجزيرة جنوب غرب الموصل.

وقال النقيب معتصم حمزة من إعلام الجيش لمراسلة (باسنيوز)، إن «قوات الجيش صدت هجوماً لداعش في منطقة الجزيرة، ما أسفر عن مقتل3 دواعش واعتقال 5 آخرين».

وأضاف أن القوات العسكرية اقتادت المعتقلين لمقر قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء العراقي.





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