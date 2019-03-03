عملية عسكرية لتطهير “وداي حوران” من داعش

2019/03/03 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس نفذت القوات الامنية، الاحد، عملية عسكرية واسعة لتطهير مناطق غرب الانبار من عناصر تنظيم داعش.وقالت وزارة الدفاع في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (3 اذار 2019)، ان “قيادتي عمليات الجزيرة والانبار بعملية عسكرية واسعة شرق وغرب وادي حوران، لتطهير الوادي من مخلفات ارهابي داعش والبحث عن المضافات والانفاق التي كان […]

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