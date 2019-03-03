2019/03/03 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسمي :استقالة ظريف من وجهة نظري طبيعية بسبب عدم التنسيق وكلامه هو ان تستطيع الخارجية ان تقوم بدورها بقوة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/03/03 | 21:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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