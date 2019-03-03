الدفاع المدني يكافح حريقا اندلع داخل مخزن لمواد منزلية شمالي بغداد

2019/03/03 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بان فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع في مخزن شمال العاصمة بغداد.وذكر المصدر في حديث صحفي أطلعت عليه "العهد نيوز"

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