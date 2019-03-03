العراق يعتزم الانضمام الى بنك الاستثمار الاسيوي

2019/03/03 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النقل، اليوم الأحد، عن مناقشة امكانية الاسراع باجراءات انضمام العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية الذي يعنى بمنح القروض للدول الاعضاء، فيما أعربت عن تطلعها للانضمام الى الحزام الاقتصادي الاسيوي (طريق الحرير).وذكر مكتب اعلام النقل في بيان، أن "وزير النقل، عبدالله لعيبي، عقد اجتماعا موسعا مع لجنة الامر الديواني ٧٠ لسنة ٢٠١٨، لمناقشة امكانية تفعيل التعاون بين وزارة النقل والجانب الصيني، لوضع الية رسم خارطة طريق الحزام الاقتصادي الاسيوي (طريق الحرير)".

وأوضح البيان، أن "لعيبي، ناقش خلال الاجتماع امكانية الاسراع باجراءات انضمام العراق الى بنك الاستثمار الاسيوي للبنى التحتية الذي يعنى بفتح القروض للدول الاعضاء لتمويل تنفيذ مشاريع الطرق والجسور والموانئ والمطارات والسكك الحديد ،على طول طريق الحرير الجديد".

وقال لعيبي: "نسعى الى تطبيق إلية التعاون العراقي مع الصين عبر الشركات الصينية والسفارة الصينية وتعريفهم بالبنى التحتية الحالية والمعلنة للاستثمار، وبيان الامكانيات المتوفرة لجذب مشروع طريق الحرير نحو العراق واشراكه باكثر من قطاع ليشمل السكك والموانى والنقل البحري والبري".

الجدير بالذكر ان اتمام انشاء ميناء الفاو الكبير له مردود اقتصادي عظيم وذلك لموقعه الاستراتيجي والمتميز المطل على الخليج العربي، وذلك عن طريق الاستثمار باسلوب الشراكة ، إضافة إلى فتح خطوط ملاحية بين الدول العربية وخاصة الدول المنضمة للمبادرة.انتهى/س

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