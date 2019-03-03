تقرير لوكالة روسية: تفجيرات في الموصل وصلاح الدين لم ينفذها داعش

2019/03/03 | 21:09

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سومر نيوز: بغداد..



نشرت وكالة انباء روسية، الاحد، تقريراً عن الاحداث الامنية والتفجيرات التي شهدتها عدة محافظات عراقية ا...

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