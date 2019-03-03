سائرون يؤكد وجود اتفاق نيابي على استبدال الأسماء القديمة المرشحة للوزارات الشاغرة

2019/03/03 | 21:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي وجود اتفاق نيابي على استبدال الأسماء القديمة المرشحة للوزارات الشاغرة.

وقال العتابي إن الكتل السياسية عازمة على إنهاء ملف الكابينة الوزارية بالكامل في بداية الفصل التشريعي الثاني.

واضاف إن الاجتماعات بين الفتح وسائرون تمخض عنها تشكيل لجنة ثلاثية لمعالجة ملفي الخدمات والكابينة الوزارية وكذلك بعض الملفات الأخرى .

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