فرق الدفاع المدني تكافح حريقا شمال بغداد

2019/03/03 | 21:16

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افاد مصدر امني ، الاحد، بان فرق الدفاع المدني كافحت حريقا اندلع في

مخزن شمال العاصمة بغداد.وذكر المصدر في حديث صحفي، ان" فرق الدفاع المدني تكافح كبير اندلع

داخل مخزن يضم مواد منزلية ضمن منطقة سبع ابكار شمال بغداد".وتندلع بين الفينة والاخرى حرائق كبير في مناطق مختلفة من العاصمة

بغداد لاسباب متنوعة غالبا ماتكون بسبب التماس الكهربائي

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