رفع صورة شهيد المحراب في البرلمان بمناسبة يوم الشهيد العراقي

2019/03/03 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تزينت باحة مجلس النواب، بصورة كبيرة لشهيد المحراب الخالد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم {قدس سره الشريف} بمناسبة يوم الشهيد العراقي.

وسينظم مكتب زعيم تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، حفلاً تأبينياً مهيباً بالمناسبة في بغداد.وكان السيد محمد باقر الحكيم {قدس} قد استشهد في 29 آب 2003 أثر تفجير كبير في محافظة النجف بعد خروجه من ضريح الأمام علي {ع} حيث كان يلقي خطبة صلاة الجمعة، وراح ضحية ذلك التفجير ما يقارب من 83 شهيداً وعشرات الجرحى.انتهى

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