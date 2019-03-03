محكمة توقف شاسوار عبدالواحد 24 ساعة على ذمة التحقيق

2019/03/03 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… استدعي رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، اليوم الأحد، للمثول أمام محكمة السليمانية للتحقيق معه في دعويين، وتقرر توقيفه 24 ساعة.

ونقلت وسائل اعلام كوردية عن المتحدث باسم محكمة السليمانية القاضي عمر أحمد قوله أنه “تم استدعاء رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبدالواحد، من قبل محكمة تحقيق السليمانية، على خلفية دعوى حركها ضده مركز شرطة مطار السليمانية بموجب المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969، المتعلقة بالاعتداء على موظف دولة أثناء أدائه الواجب الرسمي”.

واضاف أن الدعوى الثانية “حركها أحد المواطنين بموجب المادة 434 من نفس القانون والمتعلقة بالسب”، مبينا أن “استدعاء شاسوار عبدالواحد إلى المحكمة جاء بناء على الدعويين المذكورتين، للتحقيق معه”.

ومثل شاسوار عبدالواحد اليوم الأحد أمام المحكمة وبدأ التحقيق معه “حيث قررت المحكمة توقيفه لمدة 24 ساعة”، حسب المتحدث باسم محكمة السليمانية.

يذكر أن شاسوار عبدالواحد أعلن في 1 من تشرين الأول 2017، تأسيس حراك “الجيل الجديد” للمشاركة بقائمة انتخابية في الانتخابات العامة في كل من إقليم كوردستان والعراق، وقد فازت قائمته بثمانية مقاعد في برلمان كوردستان، وبأربعة مقاعد في مجلس النواب العراقي.



(النهاية)

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