ثنائية كوالياريلا وقرار حكم الفيديو يسقطان سبال

2019/03/03 | 21:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحرز المهاجم المخضرم، فابيو كوالياريلا، هدفين مبكرين ليقود سامبدوريا للفوز 2-1 على مستضيفه سبال الذي سيشعر بغضب بعد قرار حكم الفيديو المساعد ضده في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وافتتح كوالياريلا المتألق التسجيل بتسديدة مباشرة مذهلة في الدقيقة الرابعة.

وأضاف المهاجم البالغ عمره 36 عاما الهدف الثاني لسامبدوريا صاحب المركز الثامن بعد ذلك بسبع دقائق بضربة رأس من تمريرة كارول لينتي العرضية.

ورفع مهاجم سامبدوريا رصيده إلى 19 هدفا في الدوري هذا الموسم متساويا في الصدارة مع كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس.

وبدا أن سبال قلص الفارق عند مرور ساعة من اللعب بعد ضربة رأس من سيرجيو فلوكاري من ركلة حرة نفذها ياسمين كورتيتش لكن الحكم ألغى الهدف عقب مراجعة طويلة مع حكم الفيديو المساعد بداعي وجود تسلل ضد أندريا بيتانيا الذي كان متداخلا في اللعبة.

وقبل أسبوعين ألغي هدف سبال ضد فيورنتينا الذي حصل على ركلة جزاء بعدما اكتشف الحكم وجود خطأ في منطقة جزاء سبال قبل الهجمة المرتدة.

وهز كورتيتش الشباك من ركلة حرة في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل الضائع وأكمل سبال، الذي يتقدم بخمس نقاط على منطقة الخطر، ما تبقى من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد مدافعه تياجو تشيونك بعد إعاقة جريجوار ديفريل المنفرد.

وسجل إيجناسيو بوسيتو هدفا متأخرا ليمنح أودينيزي الفوز 2-1 على بولونيا في مباراة مهمة في صراع النجاة من الهبوط.

ووضع رودريجو دي بول أودينيزي في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة 25 لكن رودريجو بالاسيو أدرك التعادل بعد ذلك بست دقائق.

وحسم بوسيتو المباراة في الدقيقة 79 بضربة رأس بعد تمريرة ينز شتريجر لارسن العرضية ليكبد بولونيا الهزيمة الثالثة على التوالي.

ويحتل بولونيا المركز 18 وله 18 نقطة متأخرا بأربع نقاط عن إمبولي صاحب المركز 17 فيما يملك أودينيزي 25 نقطة في المركز 15.

وهز أندريا بيلوتي الشباك لأول مرة في 2019 ليمهد الطريق أمام فوز تورينو 3-صفر على كييفو متذيل الترتيب بتسع نقاط.

وافتتح بيلوتي التسجيل في الدقيقة 76 قبل أن يضيف توماس رينكون وسيموني زازا هدفين في الوقت المحتسب بدل الضائع ليرتفع رصيد تورينو إلى 41 نقطة في المركز السابع.

واكتفى فروزينوني صاحب المركز 19 بتعادل بدون أهداف مع مستضيفه جنوة رغم أنه لعب لنحو ساعة بعشرة لاعبين بعد طرد فرانشيسكو كاساتا لحصوله على الإنذار الثاني في الدقيقة 34.

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