2019/03/03 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أجرت مستشفى جراحة الجملة العصبية التعليمي أكثر من 188 عملية جراحية خلال الشهر الماضي بينها عمليات معقدة ونادرة تخص الدماغ والحبل الشوكي وغيرها.وقال مدير المستشفى الدكتور سمير حميد الدلفي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، أن “صالات المستشفى تجري وعلى مدار الساعة عمليات للمرضى مراجعين استشارية المستشفى وآخرين محالين من مستشفيات أخرى […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجملة العصبية تجري 188عملية خاصة ونادرة وفوق الكبرى خلال الشهر الماضي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجملة العصبية تجري 188عملية خاصة ونادرة وفوق الكبرى خلال الشهر الماضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).