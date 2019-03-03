2019/03/03 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمريك ترفض تقديم ضمانات لأمن حركة المساعدات الإنسانية بالقرب من التنف

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