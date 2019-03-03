لقاء عسكري روسي أمريكي لمناقشة قضايا استراتيجية هامة

2019/03/03 | 22:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم رئيس قيادة الأركان الأمريكية المشتركة، جوزيف دانفورد، لقاء رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، في العاصمة النمساوية فيينا يوم الاثنين، بحسب ما أعلن الناطق باسم الأركان الأمريكية، الكولونيل باتريك رايدر، في بيان.

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