شبكة الإعلام العراقي .. صاحبة الجلالة ميدان حرب شرسة منذ الإطاحة بـ صدام حسين .. هل من منقذ؟

2019/03/03 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

رغم اسدال الستار

على فصل من الصراع داخل شبكة الإعلام العراقي، باختيار فضل فرج الله رئيسًا مؤقتًا

لها، إلا أن الخلافات داخل تلك المؤسسة ما زالت موغلة في العمق، منذ تغيير نظام صدام

حسين، فضلًا عن أن التعيينات بالوكالة تساهم بتغذية تلك الخلافات.

ومنذ عام 2003

تعاقب على إدارة شبكة الإعلام العراقي مدراء بالوكالة، دون تعيين أي أحد منهم بالأصالة،

إذ تعاقب على الشبكة كل من أحمد الركابي، وجلال الماشطة، الذي توفي في نيسان/أبريل

الماضي، وحبيب الصدر، الذي عُين قبل سنوات سفيرًا للعراق في دولة الفاتيكان، وحسن الموسوي،

وعبد الكريم السوداني، ومحمد عبد الجبار الشبوط، وعلي الشلاه، وآخرهم مجاهد أبو الهيل

الذي أقيل مؤخرًا.





جدل وخلافات متواصلة

وتصاعدت حدة الأزمة

داخل شبكة الإعلام في العراق ، لاسيما عقب إقالة رئيسها السابق ”مجاهد أبو الهيل“وسط

تبادل اتهامات بالفساد وحياكة مؤامرة ضد الشبكة.

ماجد أبو الهيل

وتضم شبكة الإعلام

العراقي عدة قنوات تلفزيونية إخبارية ومنوعة ورياضية، بلغات كوردية وعربية وتركمانية،

فضلًا عن جريدة الصباح ومجلة الشبكة، وإذاعة العراق، وعددًا من المؤسسات، الأخرى، حيث

خضعت تلك المؤسسة منذ إنشائها عام 2003 لتكون تحت إدارة حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء

السابق نوري المالكي ، وقادها مقربون منه خلال تلك الفترة ، كان آخرهم مجاهد أبو الهيل،

وهو مقرّب أيضا من رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

لكن التيار الصدري

بزعامة مقتدى الصدر أدرك أخيرًا على ما يبدو أهمية تلك المؤسسة ، ودخل على خط المنافسة

لتعيين مقرب منه ، على رأسها ، أو على الأقل إبعاد المناوئين له عن تلك المؤسسة الحيوية.

وطالب نائب رئيس

البرلمان حسن الكعبي مؤخرًا بحسم الجدل الدائر حول الشبكة واختيار رئيس لها.





وتضم الشبكة نحو

5 آلاف موظف يتوزعون على مختلف وسائل الإعلام بداخلها، وفي جميع المحافظات العراقية

والمكاتب الإقليمية، بصيغة عقود وملاك دائم، إذ توفر الشبكة لمن يسيطر عليها نفوذًا

كبيرًا على الإعلام في البلاد، فضلًا عن السيطرة على التعيينات التي بداخلها.

200 مليار دينار..

ميزانية الشبكة!

تمولُ شبكة الإعلام

من الموازنة المالية العامة للدولة، ويشير مصدر مطلع على طبيعة إعداد الموازنات بأنها

تصل إلى نحو 200 مليار دينار (200 مليون دولار).





ويضيف المصدر الذي

فضل عدم الكشف عن اسمه لـ”النور نيوز” أن تلك الـ 200 مليار دينار توزع على

شكل رواتب ومستلزمات البث، وتمويل أعمال المراسلين وشراء حقوق بث المسلسلات”.

وتعمل أغلب دول

العالم على إنشاء شبكة تلفزيون رسمية، تموّل من الموازنة العامة للدولة كما هو حال

شبكة BBC البريطانية، التي تموّل من

الضرائب، لكنها تخضع إلى الإشراف الدائم والتقييمات التي تجريها مراكز الأبحاث لمعرفة

رأي المواطنين بطبيعة الخدمة المقدمة من تلك الشبكة.





ويرى مواطنون في

العاصمة بغداد أن شبكة الإعلام العراقي ما زالت بحاجة إلى تطوير مستمر، خاصة فيما يتعلق

بالمجال الإخباري وتقديم المحتوى والمضامين الرصينة التي تعزز التعايش السلمي وتنقل

الوجه الآخر عن العراق.





وقال المواطن بشار

السويدي، (32) عامًا وهو موظف، أن “القنوات التابعة لشبكة الإعلام ليس هي المصدر

الرئيس له في متابعة الأخبار اليومية، سواءً من الناحية السرعة في نقل الخبر أو الدقة

أو زاوية المعالجة، فضلًا عن غياب التقنيات الحديثة التي نراها في المؤسسات العالمية

رغم توفر الامكانيات”.





السويدي أضاف في

حديثه لـ”النور نيوز” أن المبالغ الهائلة التي تنفق على شبكة الإعلام يجب

أن تجعلها في مصاف الإعلام العربي وحتى العالمي، لكن ما يحصل مع الأسف هو عكس ذلك تمامًا،

إذ ما زلنا بحاجة إلى المزيد التطور في هذا الجانب، وهذا ما جعل العراق يكون محط اهتمام

الدول المجاورة لفتح مشاريع إعلامية”.





لكن المواطن حسين

المندولاي يرى أن شبكة الإعلام تمكنت خلال الفترة الأخيرة من النهوض، ولو بشيء يسير،

خاصة مع خوض العراق الحرب ضد تنظيم داعش، إذ كان المراسلون في ميادين القتال، وينقلون

صور عن العمليات العسكرية الجارية هناك، ضد عناصر داعش وهو ما أعطاها دورًا كبيرًا

في الساحة الإعلامية”.

وأضاف في حديث

لـ”النور نيوز”: “لكنني أعتقد أن الشبكة بحاجة ماسّة إلى الدخول بقوة

في الإعلام الجديد، عبر صفحات التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية الحديثة، وإنشاء

محتوى عصري ينافس الشبكات الأخرى، وتغيير هيكلية

القنوات الحالية بما يوافق روح العصر

والتطور التكنلوجي الحاصل”.

وبحسب تقارير إعلامية

وإحصائيات غير رسمية فإن عدد الموظفين المسجلين ضمن شبكة الإعلام العراقي يبلغ ثلاثة

آلاف و484 موظفًا.

ويرى الكاتب والصحفي

جعفر الونّان أن “أهم سبب المشاكل والعراقيل

التي تواجهها الشبكة منذ عام 2003، هي الإدارات بالوكالة التي أثرت سلبًا على عمل رئيس

الشبكة والقرارات المتخذه بهذا الصدد”، مشيرًا إلى أن “المرحلة المقبلة،

لا بد أن تُحسم تلك الخلافات عن طريق اختيار مجلس أمناء من قبل البرلمان، بترشيحات

وإن كانت حزبية، إلا أنها أفضل من الوضع القائم”.





جعفر الونان

وأضاف الونّان

وهو موظف في شبكة الإعلام خلال تصريح لـ”النور نيوز” أن ما يحصل في إدارة

الشبكة من خلافات هو جزء من مشاكل قديمة سابقة تسببت بها المناصب التي تدار بالوكالة،

إذ كل الرؤساء السابقين كانوا بالوكالة”، مشيرًا إلى أهمية “تعيين رئيس للشبكة

من خارج هيئة الأمناء لإنهاء الصراع القائم، إذ من يذهب إلى كرسي الشبكة، يتطلع على

الدوام إلى كرسي الأمناء، ومن يترأس الشبكة يبقى في قلق من هيئة الأمناء”.





من خبايا الشبكة

بدوره قال مجاهد أبو الهيل أن ما يحصل داخل الشبكة هو صراع على المناصب، مشيرًا إلى أنه ” لما ترأس الشبكة كانت هناك ديون بحوالي 40 مليار دينار، نتيجة أخطاء سابقة لإدارات سابقة، قاموا بشراء مطبعة عملاقة هي الأكبر في الشرق الأوسط لكن مجلة الشبكة كانت تُطبع في شارع السعدون وسط بغداد، في مفارقة عجيبة”.





وأضاف أبو الهيل

في تصريحات متلفزة أن هذه المطبعة يُساءل عنها من كان في رئاسة مجلس الأمناء ورئيس

الشبكة قبلي ولجنة الثقافية النيابية في البرلمان، والمفتش العام السابق، مؤكدًا أن

“تلك المطبعة تكفي المنطقة العربية برمتها”.

ويرى مختصون في الشأن الإعلامي أن من أسباب

تأخر الشبكة وعدم تقدمها هي وجود التعيينات على الملاك الدائم، وما يترتب على ذلك

من عدم إمكانية فصل الموظفين ضعيفي الخبرة والكفاءة، وما يحتم بقاء هؤلاء الموظفين

بالرغم من عدم الحاجة إليهم ربما.





وبحسب المراقبين فإن سلم الرواتب في الشبكة لا يسمح بزيادة الرواتب

عن ٣ مليون دينار أي نحو ٢٥٠٠$ شهريًا في حين

أن قنوات فضائية عراقية وعربية تدفع أكثر ٤٠٠٠$ – ٥٠٠٠$ شهريًا لبعض أشهر مقدمي البرامج

السياسية التي تحصد مشاهدات عالية، وهو ما تسببب بخروج الكثير من الإعلاميين من

الشبكة مثل مقدم البرامج الشهير أحمد ملا طلال.





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