الحلبوسي للعاهل الاردني: نثمن حرص الاردن على تطوير علاقتها مع العراق

2019/03/03 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

ثمن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال

لقائه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الاحد، حرص الاردن على تطوير علاقتها

مع العراق.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب محمد

الحلبوسي وتلقى” النور نيوز” نسخة منه، أن ‘الاخير يرافقه وفد نيابي التقى

ملك المملكة الاردنية الهاشمية عبد الله الثاني، وذلك على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني

العربي’، مبينا انه ‘جرى خلال اللقاء مناقشة تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين،

والملفات ذات الاهتمام المشترك’.

وقال الحلبوسي ، إن ‘العراق الذي خاض حربا

ضد الإرهاب نيابةً عن أشقائه والعالم لا بدَّ من تظافر جميع الجهود لدعمه واستقراره،

الذي سيُسهم بدوره في استقرار المنطقة’، مثمنا حرص المملكة الأردنية الهاشمية على

‘تطوير علاقاتها الأخوية والتأريخية مع العراق’.

واكد على ‘ضرورة توسيع آفاق التعاون بين

البلدين في المجالات كافة، وفي مقدمتها الأمن والإعمار وبما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين’.

من جهته جدَّد الملك موقف المملكة الداعم

للعراق، مبديا استعداد بلاده للمساهمة بشكلٍ كبيرٍ في تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار.

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