العثور على شراب “إكسير الحياة” الأسطوري في الصين

2019/03/03 | 22:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس عثر علماء آثار في الصين على ما يُعرف بـ”إكسير الحياة”، وهو شراب أسطوري تشير مصادر تاريخية إلى محاولة النبلاء في أسرة هان الغربية الوصول إليه للبقاء على قيد الحياة.وأفادت وكالة شينخوا الرسمية في الصين, أن “العلماء عثروا على وعاء برونزي في مقبرة أثرية، بمقاطعة خنان وسط البلاد، يحتوي سائلاً بمكونات (دواء […]

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